Atlético-MG anuncia contratação do atacante Denilson, que estava no Vitória

Depois de perder Rómulo Otero para o futebol da Arábia Saudita, o Atlético-MG foi às compras nesta pausa do calendário brasileiro para a Copa do Mundo e acertou nesta quarta-feira com seu terceiro reforço das últimas semanas. Trata-se do atacante Denilson, que pertencia ao Granada, da Espanha, e vinha atuando pelo Vitória.

+ Larghi comemora ganhar tempo para testar novidades no Atlético-MG durante a Copa

Antes de Denilson, o Atlético-MG já havia contratado dois meias: o colombiano Yimmi Chara e o uruguaio David Terans. Agora, acerta com o atacante de 22 anos, que assinou contrato por cinco temporadas com o clube alvinegro. O acordo foi anunciado nas redes sociais do time.

Denilson foi formado nas divisões de base do Fluminense e chegou ao Granada em 2015. Sem se firmar, atuou no futebol do Azerbaijão antes de voltar ao Brasil para defender o Avaí, em 2017. No mesmo ano, foi contratado pelo São Paulo, onde também não convenceu. Em 2018, jogou 27 vezes com a camisa do Vitória e marcou 11 gols.

A princípio, Denilson chega para ser uma nova opção no banco para o ataque atleticano, mas diante da possibilidade da perda de Róger Guedes, que também tem proposta do futebol da Arábia Saudita, o jogador pode ganhar espaço no elenco. Ele deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias.