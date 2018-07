Atlético-MG anuncia contratação do atacante Edinho, que estava no Fortaleza

Extremamente ativo no mercado durante a paralisação do calendário brasileiro para a Copa do Mundo, o Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira mais um reforço para a disputa do Brasileirão. Trata-se do atacante Edinho, de 23 anos, que estava vestindo as cores do Fortaleza.

+ Larghi celebra efetivação, agradece confiança e garante 'pés no chão' no Atlético

Edinho pertencia ao Guarani, mas estava emprestado ao Fortaleza, onde ganhou destaque nesta temporada. O Atlético-MG não revelou os valores envolvidos na negociação, mas confirmou que o jogador assinou contrato de cinco temporadas com o clube, até junho de 2023.

Com a contratação de Edinho, o Atlético-MG chega a quatro reforços contratados nesta pausa do calendário brasileiro. Antes dele, o clube já havia anunciado o meia uruguaio David Terans e os atacantes Yimmi Chará, da Colômbia, e Denilson. Nos próximos dias, os mineiros ainda deverão fechar com o volante José Welison, do Vitória.

Eliminado precocemente da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG tem no Brasileirão sua grande esperança de título da temporada. A equipe ocupa a segunda colocação na tabela, com 23 pontos, quatro atrás do líder Flamengo.