Atlético-MG anuncia contratação do zagueiro Felipe Santana, ex-Dortmund

Pelo segundo dia consecutivo, o Atlético-MG anunciou uma nova contratação para a próxima temporada. Depois de Danilo Barcelos na terça, nesta quarta-feira foi a vez do zagueiro Felipe Santana ser confirmado como novo reforço do clube. O jogador de 30 anos assinou contrato por duas temporadas.

Felipe Santana chega para uma posição bastante carente e criticada no Atlético-MG. Com Leonardo Silva sofrendo com problemas físicos, Erazo irregular, Gabriel ainda jovem e Edcarlos e Ronaldo muito mal, a zaga foi o setor que mais assustou a torcida em 2016.

Por isso, Felipe Santana prometeu trabalho para conquistar a titularidade e convencer a torcida. "Poucas palavras vão ditar essa minha passagem pelo Atlético-MG. Prefiro não falar muito, mostrar um pouco mais para que, lá na frente, todos nós possamos sair vencedores neste projeto", declarou.

Revelado pelo Figueirense, Felipe Santana foi contratado pelo Borussia Dortmund em 2008. Reserva na maior parte de sua passagem por lá, foi o herói da classificação às semifinais da Liga dos Campeões de 2012/2013, marcando o gol que selou o triunfo sobre o Málaga - o Dortmund seria vice-campeão. Também em 2013, foi para o Schalke 04, onde atuou por dois anos antes de rodar por Olympiacos e Krasnodar, da Rússia.

"Chego bem. Foram muitos anos lá fora em que aprendi muito, tanto profissionalmente como pessoalmente. Muitas coisas aconteceram na minha vida e chego preparado. Sei que é um desafio gigantesco que iremos enfrentar este ano e foi o projeto do Atlético-MG que me fez vir para cá", comentou.

O jogador também celebrou a oportunidade de disputar a Libertadores em 2017, e em um clube com experiência na competição. "É muito bom, facilita bastante. A Libertadores é uma competição muito difícil, que exige jogadores de gabarito e experiência, que é o que o Galo tem. Chego para somar e contribuir da melhor forma possível em prol desse objetivo maior que é a conquista da Libertadores."