Atlético-MG anuncia contratação por empréstimo de Tchê Tchê junto ao São Paulo

Depois de trabalharem juntos em 2016, 2017 e 2019, o técnico Cuca e o volante Tchê Tchê se reencontram em 2021, dessa vez no Atlético-MG. O jogador foi oficializado pelo clube mineiro nesta terça-feira e chega a pedido do treinador, que já comandou o atleta no Palmeiras e no São Paulo. O jogador de 28 anos, que também, atua de lateral-direito, estava no time tricolor desde 2019 e assina contrato com a equipe de Belo Horizonte por empréstimo até o final desta temporada.

Tchê Tchê é o quarto reforço do Atlético-MG em 2021 e se junta ao lateral-esquerdo Dodô, ao meia argentino Nacho Fernández e ao atacante Hulk. O volante chega para compor o meio de campo de um time que precisa de um jogador mais de marcação para cuidar também da parte defensiva. No elenco, Cuca já conta com os volantes Jair e Allan.

O Atlético-MG será o terceiro clube a contar com Cuca e Tchê Tchê juntos. O jogador foi comandado pelo treinador pela primeira vez no Palmeiras, em 2016 e 2017, depois de se destacar no Audax, vice-campeão paulista de 2016, sob o comando de Fernando Diniz. Cuca solicitou a contratação do volante e foram campeões brasileiros juntos. Naquela campanha de 2016, ele foi o jogador com mais jogos pelo time alviverde na Série A: 37 das 38 partidas.

Depois, em 2019, Cuca voltou a solicitar a contratação de Tchê Tchê, dessa vez no São Paulo. O jogador pertencia ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e o clube tricolor desembolsou aproximadamente R$ 22 milhões na compra. O time do Morumbi, inclusive, não conseguiu honrar as parcelas do negócio e os ucranianos foram à Fifa cobrar - o caso ainda está em discussão na entidade. O contrato do volante com o São Paulo vai até março de 2023.

O Campeonato Paulista está paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus e ainda sem data para retornar. A última vez que o São Paulo entrou em campo foi no dia 13 de março contra o Novorizontino, fora de casa, e perdeu por 2 a 1. Tchê Tchê, que foi titular com Fernando Diniz na maioria dos jogos da última temporada, entrou em campo três vezes, em 2021, das quatro possíveis e, em todas, saindo do banco de reservas.

Em Minas Gerais, Tchê Tchê chega ao time que é líder isolado do Estadual com 18 pontos. O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, contra o Pouso Alegre, pela oitava rodada. No domingo encara o arquirrival Cruzeiro.

Em paralelo à campanha no Estadual, o elenco de Cuca se prepara para a Copa Libertadores (competição que o técnico venceu com o time alvinegro em 2013). O sorteio dos grupos será nesta sexta-feira e a estreia deve acontecer na semana do dia 21 de abril.