Atlético-MG anuncia efetivação de Rodrigo Santana na função de técnico

Após 17 jogos à frente do Atlético Mineiro como técnico interino, Rodrigo Santana foi efetivado. Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco após a folga em função da pausa nas competições pela Copa América, o diretor de futebol Rui Costa confirmou que o treinador seguirá à frente do clube pelo restante da temporada 2019.

"O Atlético passa a ter, no Rodrigo, o seu treinador de futebol. Ele é o comandante da comissão técnica, um profissional que conquistou, com trabalho, humildade, coragem e, acima de tudo, com qualidade pessoal e profissional, o espaço que, hoje, ele tem no clube. O departamento de futebol e a direção do Atlético entendem que este era o momento mais oportuno para que retomássemos o nosso trabalho não com uma confiança redobrada porque ela sempre existiu, mas com uma legitimação que me parece oportuna e necessária. Então, o Rodrigo é, definitivamente, o treinador do Clube Atlético Mineiro e comunico isso com muita satisfação", declarou Rui Costa.

Inicialmente técnico dos juniores do Atlético-MG e depois auxiliar do time principal, Rodrigo Santana assumiu o comando da equipe interinamente, na sequência da demissão de Levir Culpi, em 11 de abril. A diretoria chegou a negociar com nomes como Tiago Nunes e Rogério Ceni, mas não teve êxito nessas conversas. Além disso, foi especulado o interesse em estrangeiros como Juan Carlos Osorio e Carlos Queiroz. E agora decidiu efetivar o treinador.

Sob o comando de Santana, o Atlético-MG perdeu a decisão do Campeonato Mineiro e não conseguiu evitar a eliminação na fase de grupos da Libertadores. Mas o time avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana e às quartas de final da Copa do Brasil. Além disso, ocupa o quinto lugar do Campeonato Brasileiro.

"Estou muito consciente dessa responsabilidade, muito preparado, muito feliz por esse momento e muito grato à diretoria, pela confiança, o presidente Sérgio Sette Câmara sempre confiou no meu trabalho, à comissão técnica, que me deu todo o respaldo também, aos jogadores, que me respeitaram bastante e compraram a ideia, e à torcida, que pediu tanto, que me apoiou. A gente reconhece o carinho de todos, nas redes sociais, na rua, então, conseguimos unir a todos para procurar fazer o Atlético sempre muito forte", afirmou o treinador.

Além de efetivar Santana, o Atlético-MG também anunciou a chegada de Daniel Felix para a função de coordenador de preparação física do clube. "Dentro desse trabalho de planejamento, avaliação e reestruturação de vários aspectos dentro do departamento de futebol, estamos sempre buscando aprimorar processos e, em busca desse aprimoramento, trouxemos o Daniel Felix para o nosso grupo de trabalho", disse Rui Costa.