Atlético-MG anuncia empréstimo do zagueiro Erazo para o Vasco

O Vasco acertou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Frickson Erazo, do Atlético-MG. O próprio clube mineiro foi o responsável por anunciar a liberação do jogador de 29 anos, que assinará contrato por empréstimo com o time cruzmaltino até o fim desta temporada.

Erazo está com a delegação do Atlético-MG nos Estados Unidos, para a disputa da Florida Cup. Ainda nesta quarta-feira, à noite, ele deixará o país e voará para o Rio de Janeiro, onde será submetido a exames médicos. Se aprovado, assinará o vínculo com o Vasco.

O Atlético-MG não revelou se teve alguma compensação financeira ou se pagará parte dos salários de Erazo. Ele possui contrato com o clube até o fim de 2019, mas estava sem espaço, tanto que foi um dos relacionados para a Florida Cup, para a qual o time mineiro levou apenas atletas pouco aproveitados e jovens formados na base.

Erazo chegou ao Atlético-MG em 2016, após boa passagem pelo Grêmio. Formou dupla com Leonardo Silva durante boa parte daquela temporada, mas em 2017 não manteve a forma. Em meio a oscilações, lesões e ao crescimento de Gabriel, foi perdendo espaço no elenco e atuou em somente três partidas oficiais.

Por isso, a contratação do jogador é uma aposta do Vasco, que precisava de um substituto para Anderson Martins. Titular absoluto e um dos destaques da equipe no último Brasileirão, o zagueiro rescindiu com o clube após atrasos de salários e assinou com o São Paulo.

Esta será a segunda passagem pelo Rio de Erazo, que chegou ao futebol brasileiro para atuar no Flamengo em 2015, sem sucesso. Antes do equatoriano, o Vasco já havia acertado com o também zagueiro Luiz Gustavo, o volante Leandro Desábato, o meia Thiago Galhardo e o atacante Rildo.