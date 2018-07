Atlético-MG anuncia inscritos para a Libertadores só com três laterais

BELO HORIZONTE - As laterais podem ser um problema para o Atlético Mineiro na busca do bicampeonato da Libertadores da América. Isso porque o clube divulgou a lista de inscritos no torneio com apenas três laterais relacionados: Marcos Rocha e o recém-promovido Alex, que jogam pela direita, Pedro Botelho e que atua na esquerda.

Registrados na CBF na sexta-feira, os zagueiros Otamendi (ex-Porto) e Edcarlos (que estava na Coreia do Sul) foram inscritos na Libertadores junto com Réver, Leonardo Silva e Jemerson. Dois garotos da base serão aproveitados: o lateral Alex e o atacante Carlos.

Na relação feita pelo técnico Paulo Autuori entraram cinco jogadores que voltaram de empréstimo: o volante Fillipe Soutto, os meias Marion e Renan Oliveira, e os atacantes André e Leonardo. Por outro lado, o lateral Michel e o meia-atacante Leleu, que estavam no grupo da Libertadores do ano passado, ficam fora desta edição.

Podendo contar com Luan e Emerson apenas depois da Copa, uma vez que os dois precisaram passar por cirurgia, o Atlético optou por não inscrever os jogadores na fase de grupos da Copa Libertadores. Além deles, Richarlyson, outro atleticano que está no departamento médico, também não foi relacionado para a competição.

Confira a lista de inscritos e a numeração:

GOLEIROS - Victor (1), Giovanni (12) e Lee (24);

ZAGUEIROS - Leonardo Silva (3), Rever (4), Edcarlos (6), Otamendi (20) e Jemerson (27);

LATERAIS - Marcos Rocha (2), Alex (29) e Pedro Botelho (16);

VOLANTES - Pierre (5), Leandro Donizete (8), Lucas Cândido (14), Claudinei (15), Rosinei (18), Dátolo (23), Fillipe Soutto (25) e Josué (28);

MEIAS - Ronaldinho Gaúcho (10), Guilherme (17), Marion (22) e Renan Oliveira (30);

ATACANTES - Jô (7), Diego Tardelli (9), Carlos (13), Leonardo (19), André (21) e Neto Berola (26).