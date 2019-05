Atlético-MG anuncia que vai mandar o jogo com o Palmeiras no Mineirão

O jogo do próximo domingo entre Atlético-MG e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, mudará de local. O clube alvinegro anunciou nesta segunda-feira que a partida não será mais no estádio Independência para ser realizada no Mineirão, às 16h. A medida servirá para equipe da casa ter uma maior presença da torcida e conseguir manter a liderança da competição.

O Atlético-MG é o único time do Brasileiro com três vitórias nas três primeiras rodadas. No último sábado o clube bateu o Ceará por 2 a 1 no Castelão para confirmar a primeira posição. Antes de enfrentar o Palmeiras, a equipe tem compromisso nesta terça-feira, pela Copa Libertadores, e vai enfrentar na Venezuela o Zamora. Os dois não têm chances de avançar para as oitavas de final e disputam somente quem fica com o terceiro lugar do grupo, o que dá vaga na Copa Sul-Americana.

O Palmeiras também está invicto na competição e completou no último sábado, quando venceu o Inter, por 1 a 0, a sequência de 26 partidas sem perder. A série fez o clube igualar a marca obtida entre os Brasileiros de 1972 e 1973. Assim como o Atlético-MG, o time do técnico Luiz Felipe Scolari tem compromisso no meio desta semana pela Libertadores, pois recebe no Allianz Parque o San Lorenzo. Os dois já estão classificados.

O jogo no Mineirão não deve ter transmissão em nenhum canal de televisão. Os dois clubes têm contratos de direitos de exibição assinados com emissoras diferentes para TV fechada, enquanto que para TV aberta e pay-per-view o Palmeiras não tem acordo a Globo. Por isso, quem não for ao Mineirão poderá somente acompanhar os lances pelo rádio.