Atlético-MG anuncia renovação do contrato de patrocínio com a Caixa

A diretoria do Atlético Mineiro anunciou nesta quarta-feira a renovação do seu contrato de patrocínio master com a Caixa Econômica Federal. O clube explicou que o novo acordo com a instituição financeira terá validade até 31 de dezembro deste ano, mas não revelou os valores envolvidos.

+ Clubes expõem marca da Caixa de graça enquanto negociam renovação de patrocínio

+ Adilson celebra fim da 'turbulência' no Atlético-MG e mostra confiança para final

A assinatura do novo contrato de patrocínio entre Atlético-MG e Caixa foi assinado em reunião realizada no início da noite desta quarta-feira na sede administrativa do clube, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, que contou com a presença de Sergio Sette Câmara, presidente da equipe, e do superintendente regional da instituição, Marcelo Bomfim.

Como o Atlético-MG não apresentou os detalhes do contrato de patrocínio, eles só serão revelados com a sua publicação no Diário Oficial da União. Em 2017, porém, o clube recebeu um valor fixo de R$ 13 milhões da Caixa.

O Atlético-MG tem a Topper como seu fornecedor de material esportivo. Além disso, o time também é patrocinado por Uber, MRV, Universidade Brasil e Supermercados BH.