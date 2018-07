Atlético-MG anuncia renovação e mantém Leonardo Silva para 2016

Capitão do Atlético-MG, Leonardo Silva está na sua quinta temporada na Cidade do Galo. Foi do zagueiro o gol no finalzinho da final da Libertadores de 2013 contra o Olímpia do Paraguai, que levou o jogo para a prorrogação.

Um dos símbolos da geração mais vitoriosa da história do Atlético, Leonardo Silva tem três títulos mineiros (2012, 2013 e 2014), uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana (ambas em 2014), além da taça da Libertadores de 2013 no currículo.

No domingo, ele será titular num jogo de vida ou morte para o Atlético no Brasileirão. Se o time mineiro não vencer o Figueirense e o Corinthians ganhar do Coritiba no sábado, o título ficará com o time paulista.

O técnico Levir Culpi vai contar com força máxima, uma vez que Jemerson volta de suspensão. Desfalque, só no banco de reservas, uma vez que Edcarlos sofreu lesão muscular. O time titular terá: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Dátolo e Giovanni Augusto; Luan e Lucas Pratto.