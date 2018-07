Atlético-MG anuncia Roger Machado como técnico para 2017

Dois dia depois de uma das maiores tragédias da história do esporte mundial, com a morte de 71 pessoas no voo que levava a Chapecoense e profissionais de imprensa para a Colômbia, os clubes brasileiros começam a recolher os cacos e retomar as atividades. No Atlético-MG, a quarta-feira representou o anúncio do novo comandante do time para 2017: Roger Machado.

O anúncio do acerto com o treinador, ex-Grêmio, foi feito pelo presidente Daniel Nepomuceno através de sua página no Twitter. "Roger é o novo treinador do Galo. Assume a equipe em janeiro de 2017", limitou-se a informar o mandatário do Atlético-MG.

Roger chega para a vaga de Marcelo Oliveira, demitido após a derrota em casa para o Grêmio na primeira partida da decisão da Copa do Brasil, por 3 a 1. Diogo Giacomini vem comandando a equipe interinamente e será o técnico na partida de volta, dia 7, em Porto Alegre.

O nome de Roger já vinha sendo especulado nos últimos dias, mas somente nesta quarta foi confirmado. Nepomuceno não revelou qualquer detalhe do acordo, mas especula-se que o contrato seja de dois anos de duração. O certo é que o treinador se apresenta em janeiro e terá como primeiro desafio a Florida Cup, nos Estados Unidos.

Roger é o novo treinador do #Galo. Assume a equipe em janeiro de 2017. — Daniel Nepomuceno (@dan_nepomuceno) 30 de novembro de 2016

Roger também era especulado no Fluminense, mas o acerto não saiu. No Atlético-MG, terá a tarefa de dar mais equilíbrio a um time muito forte ofensivamente, mas com claras limitações defensivas. No Grêmio, teve bastante sucesso durante a maior parte de sua passagem, entre 2015 e 2016, no primeiro grande teste em um clube grande.