Atlético-MG aposta em fator casa para vencer pela primeira vez no Brasileirão

A boa goleada sobre o argentino Godoy Cruz em casa, na última terça-feira, por 4 a 1, pela Copa Libertadores, motivou o elenco do Atlético Mineiro. E é justamente apostando no apoio da torcida que o time espera conquistar o seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro, neste domingo, contra o Fluminense, no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 16 horas, pela segunda rodada.

Em sua estreia na competição, o time até teve uma boa atuação, mas acabou empatando com o Flamengo por 1 a 1, no Maracanã, no Rio. Agora, contudo, jogando no Independência, o técnico Roger Machado aposta que a história será diferente.

"Quando eu vinha jogar aqui, a gente sabia que tinha um elemento a mais, que era a questão do estádio e da força do Atlético jogando em casa. Esse ano, a gente vem tendo bastante sucesso e os adversários têm sofrido quando enfrentam nosso time no Independência, muito em função da nossa torcida, que vai sempre e nos incentiva", analisou o treinador.

Em 11 jogos disputados no Independência em 2017, o Atlético Mineiro venceu todos, incluindo confrontos pelo Campeonato Mineiro, pela Copa da Primeira Liga e pela Libertadores. E, para chegar ao 12.º triunfo, o treinador ainda terá o retorno de Rafael Carioca, suspenso e substituído por Yago no jogo de terça-feira passada.

Porém, o Atlético sofreu uma baixa de última hora. O time não contará com Robinho, que está com desgate muscular e foi descartado pela comissão técnica - a sua vaga será ocupada pelo venezuelano Otero. De resto, Roger repetirá a escalação com seus três principais volantes - Adilson, Rafael Carioca e Elias -, formação que resultou em uma boa sequência de atuações. Além disso, o time não contará com o zagueiro Leonardo Silva, que ainda se recupera de lesão.