Atlético-MG aposta em qualidade ofensiva contra o 'timaço' do Corinthians

A qualidade do sistema ofensivo do Atlético Mineiro precisa ser determinante contra o "timaço" do Corinthians. Essa, ao menos, é a análise do técnico Oswaldo de Oliveira para o confronto deste domingo, às 17 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima da competição.

Embora tenha destacado a qualidade do já campeão brasileiro, especialmente de seu sistema defensivo, Oswaldo de Oliveira pondera que o Atlético Mineiro tem jogadores para quebrar a zaga adversária como Robinho, Fred e Otero.

"Não tem situação melhor para enfrentar o Corinthians, é um timaço. Ganhou o campeonato com todos os méritos, um trabalho excelente do (Fábio) Carille, jogadores no ápice. Enfim, é um adversário dificílimo", avaliou o treinador. "Isso (a qualidade defensiva) torna a nossa tarefa ainda mais difícil porque vamos precisar fazer gols ou, pelo menos, um, mas temos jogadores com muita capacidade. Temos jogadores no nosso ataque que são artilheiros, jogadores inteligentes. Isso vai provocar um encontro bem apreciado. O espetáculo será muito bom por isso".

Superar a defesa adversária e vencer neste domingo, aliás, é fundamental para o Atlético Mineiro se manter com chances de se classificar à Copa Libertadores. A equipe está em oitavo com 50 pontos, dois atrás do G7, grupo dos sete primeiros que garante vaga na competição.

O lateral-esquerdo Fábio Santos, que havia se tornado dúvida da escalação do Atlético-MG na última sexta-feira, quando se chocou com o atacante Rafael Moura e sofreu uma torção no tornozelo direito durante treino, Fábio Santos foi confirmado neste sábado na lista de relacionados do técnico Oswaldo de Oliveira após treinar normalmente na Cidade do Galo.

Quem também está confirmado entre os titulares é o volante Yago, que ganhou de vez a posição de Adílson. "É um garoto que tem muita personalidade, muito confiante, atento, obediente e tenho certeza que fará, mais uma vez, uma grande partida", elogiou o treinador.

O lateral-esquerdo entrou em uma lista de 21 jogadores convocados pelo comandante para o confronto válido pela penúltima rodada do Brasileirão. E, com a recuperação de Fábio Santos, Oswaldo deverá repetir uma escalação pela primeira vez desde quando chegou ao clube mineiro.