Atlético-MG aposta em reabilitação de Fred para confronto contra o São Paulo

Fred não marca há 11 partidas pelo Atlético Mineiro. Mas é justamente apostando na recuperação de seu atacante que o time faz a importante partida contra o São Paulo nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É o que garante, ao menos, o técnico Oswaldo de Oliveira. "Fred é um cara com muita experiência. Eu tenho conversado com ele sim, mas não sobre esse assunto. Vez ou outra a gente fala disso", explicou o treinador, apontando que, mesmo sem marcar, o atacante foi decisivo na vitória sobre o Atlético Paranaense na última rodada, por 2 a 0, fora de casa.

"O Fred foi preponderante no jogo de Curitiba. Taticamente fez uma partida primorosa. O lance do segundo gol, daria 50% para o deslocamento dele. Em pouco tempo vamos ver o Fred fazer o gol dele e dar alegrias para a torcida", acrescentou o técnico.

O último gol do atacante ocorreu apenas em 16 de julho, na vitória sobre o Atlético Goianiense, fora de casa, por 2 a 1. Oswaldo de Oliveira, assim, espera recuperar Fred da mesma maneira como o fez com Robinho, que era reserva até a sua chegada. Escalado como titular, o ex-jogador do Real Madrid marcou os dois gols do triunfo sobre o Atlético Paranaense.

Se a dupla está confirmada, o Atlético Mineiro não terá as presenças do volante Elias, suspenso, e do zagueiro Leonardo Silva e do meia-atacante Luan, recuperando-se de lesões. Felipe Santana e Roger Bernardo, assim, ganham uma chance. Outra novidade deve ser a presença do lateral-direito Marcos Rocha, liberado pelo departamento médico.