Atlético-MG aposta em retornos contra o Santos para vencer a 1ª com Mancini

No primeiro jogo do técnico Vagner Mancini em casa, no Estádio Independência, o Atlético-MG enfrenta o Santos neste domingo, às 16 horas, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O principal desafio do treinador, no momento, é fazer com que o time mineiro volte a ganhar.

A última vitória foi em 29 de setembro, quando o Atlético-MG bateu o Ceará por 2 a 1, em duelo da 22ª rodada. E este foi o único triunfo da equipe nos últimos 12 jogos do torneio. Foram apenas cinco pontos somados nos últimos 36 disputados.

A sequência negativa fez o time agora treinado por Mancini se afastar do grupo de quem vai à Copa Libertadores e se aproximar dos que brigam contra o rebaixamento. São 32 pontos somados, apenas seis a mais que o CSA, que abre a zona de rebaixamento.

Dessa maneira, cabe a Mancini, que foi contratado para substituir Rodrigo Santana, a missão de liderar o elenco na busca pelas vitórias que recuperariam o time no campeonato e trariam de volta o bom astral.

Para o duelo com a equipe paulista, o treinador não poderá contar com Vinícius, que foi expulso contra o CSA e terá de cumprir suspensão. Por outro lado, ele terá quatro meias de volta: Otero, que estava servindo à seleção da Venezuela, além de Geuvânio, Nathan e Cazares, que cumpriram suspensão na última rodada.

Ainda se ambientando aos novos comandados, Mancini estuda como vai utilizar Réver. O zagueiro foi improvisado como volante na última partida com o CSA, que terminou em 2 a 2, e agradou o técnico. No entanto, com o retorno de Nathan, é provável que Réver reassuma seu posto na zaga ao lado de Igor Rabello. Segundo o treinador, a decisão ainda está em aberto e todas opções são consideradas.

"Não deixa de ser uma possibilidade a volta do Nathan ou até a volta do Nathan com o Réver. Ainda não está decidido. Esses dias estão sendo muito interessantes para mim, pois, a cada dia, a cada instante, estou tendo mais informações. Diante disso, vamos montar um time que seja extremamente competitivo para domingo", disse Mancini.