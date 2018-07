Atlético-MG aposta no apoio da torcida para vencer O Atlético-MG tem um jogo decisivo neste sábado, quando recebe o Flamengo na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela 35ª rodada do Brasileirão. E aposta no apoio de sua torcida para vencer o rival carioca e, com isso, se afastar da zona de rebaixamento do campeonato - o time mineiro está 16º lugar, com os mesmos 36 pontos do Guarani, que aparece entre os quatro últimos colocados.