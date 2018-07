Atlético-MG apresenta Escudero e Rafael Marques

BELO HORIZONTE - O Atlético-MG apresentou mais dois reforços nesta segunda-feira, na Cidade do Galo: o zagueiro Rafael Marques e o meia Damián Escudero, ambos jogadores que disputaram o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. O argentino vem por empréstimo de um ano junto ao Boca Júniors, assim como já havia sido na sua passagem pelo Estádio Olímpico. Já o defensor, que é dono dos seus próprios direitos econômicos, assinou um contrato de dois anos com o Atlético.

Sem espaço no Grêmio, Rafael Marques chega a Belo Horizonte prometendo uma disputa sadia pela titularidade. "Estou muito feliz por estar aqui no Atlético, o clube tem uma estrutura maravilhosa, que todo jogador sonha em trabalhar. Vou procurar dar meu melhor no dia-a-dia para conseguir meu espaço no grupo. Vai ser uma disputa sadia, pois temos jogadores de muita qualidade na posição," disse Rafael Marques, que terá a concorrência de Werley, Lima, Réver, Léo Silva e Luiz Eduardo.

Já Escudero, que joga tanto na meia como na posição de segundo atacante, diz que chega ao Atlético em busca de títulos, algo que não conquistou com o Grêmio. "Vim para ajudar, vou trabalhar muito e espero corresponder da melhor forma aos pedidos do Cuca. A estrutura é muito boa, a torcida é muito grande. O Atlético é um clube diferenciado que vem para buscar títulos. É uma oportunidade boa, que todo atleta espera ter", disse o argentino.