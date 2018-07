Atlético-MG apresenta zagueiro Emerson, ex-Coritiba

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro oficializou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Emerson, de 30 anos, que estava no Coritiba. O jogador teve 80% dos seus direitos econômicos adquiridos do clube paranaense e assinou contrato para permanecer na Cidade do Galo pelos próximos quatro anos.

Emerson chega para suprir uma grande carência do elenco atleticano. Na semifinal da Libertadores, o clube perdeu Leonardo Silva e Rever e acabou tendo que improvisar Gilberto Silva na defesa. Para isso não se repetir mais no restante da temporada e principalmente no Mundial o ex-jogador alviverde foi contratado.

"É muito bom chegar a um clube com a estrutura do Atlético, jogadores a nível de seleção, fico bastante feliz. Vou procurar retribuir ao máximo, sabendo que o Atlético é um grande clube, e procurar fazer sempre meu melhor para que a torcida saia feliz do estádio", disse o defensor, ao ser apresentado pelo clube, nesta segunda-feira.

Não há, porém, a garantia de que Emerson poderá ser inscrito no Mundial. Isso porque a Fifa só permite que as equipes levem jogadores contratados até o fim da janela de transferências internacionais, que para o Brasil já se fechou. A diretoria, porém, vai pedir à Fifa para que o prazo seja prorrogado, uma vez que o Bayern de Munique, principal rival no Marrocos, tem até o fim de agosto para contratar.

Emerson, que já passou por Gama, São Caetano, Guarani, Flamengo, Veranópolis-RS, Fortaleza, Sertãozinho-SP e Avaí, conquistou duas vezes o Campeonato Paranaense, em 2011 e 2012. Nesta temporada, fez apenas seis jogos pelo Coritiba no Brasileirão e por isso ainda pode jogar pelo Atlético na competição.

"Estou ansioso para entrar em campo e estrear diante do torcedor. É bom chegar em um grupo vencedor e unido como é o do Atlético, um grupo família, ainda mais em um momento de conquistas. Estou bastante feliz", Emerson, que já marcou 70 gols na carreira e carrega fama de zagueiro artilheiro. Além de Rever e Leonardo Silva, ele terá a concorrência de Rafael Marques e Jemerson.