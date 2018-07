Atlético-MG aprova projeto de estádio que terá recursos de MRV e Multiplan

Os conselheiros do Atlético-MG aprovaram nesta segunda-feira a proposta da diretoria do clube de construção de um estádio próprio, de acordo com fontes que acompanham o caso. A votação ainda não foi encerrada, mas o clube já conseguiu a aprovação mínima para validar o projeto, que requer o aval de ao menos 260 dos 390 conselheiros.

O projeto prevê um estádio com capacidade para 41.800 torcedores no bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte. O terreno, no valor estimado de R$ 50 milhões, foi comprado pela construtora MRV e doado para o clube.

A obra do estádio está orçada em R$ 410 milhões. Esse dinheiro virá da venda de naming rights do local para a MRV (R$ 60 milhões), venda de 50,1% do Shopping Diamond Mall para a Multiplan (R$ 250 milhões), além da venda de cadeiras cativas e camarotes (por aproximadamente R$ 100 milhões).

O ponto mais polêmico do projeto é justamente a venda de parte do shopping. Ex-presidente do Atlético-MG e atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil defende a construção da arena. "Se shopping fosse bom, Barcelona e Real Madrid teriam cinco", disse.

O Atlético-MG se inspira na Juventus, da Itália, para administrar a sua arena. Depois que inaugurou o seu estádio próprio, o clube italiano viu suas receitas crescerem e a presença da torcida aumentar. Nos últimos seis anos, a Juventus conquistou seis títulos italianos. "É pra esse lugar que o Galo quer ir", defende o presidente Daniel Nepomuceno.