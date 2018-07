Atlético-MG arranca empate com o Grêmio no fim em Porto Alegre

Mesmo jogando mal, o Atlético Mineiro contou com um gol salvador de Robinho para conseguir um empate por 1 a 1 contra o Grêmio, em partida disputada neste domingo em Porto Alegre, e válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do time gaúcho foi marcado por Luan.

Com o resultado, o time de Minas Gerais caiu da segunda para a terceira posição, com 39 pontos, enquanto o Grêmio, ainda que com um jogo a menos, desperdiçou a oportunidade de entrar no G4 e ocupa o sexto lugar, com 36.

O Grêmio teve a primeira chance de gol com um minuto de jogo. Maicon fez lançamento para o centro da área, Fábio Santos cortou, mas a bola sobrou para Luan, que pegou de primeira. Uilson, substituto de Victor e um dos principais nomes da partida, defendeu - o goleiro titular do Atlético-MG voltou a desfalcar o time por estar lesionado.

O Grêmio dominava o jogo, enquanto o Atlético-MG sequer alcançava a área adversária. Aos 21 minutos, Bolaños chutou cruzado da direita, para fora. Ele voltou a ameaçar aos 35, cobrando falta na entrada da área, em que jogou a bola por cima do gol de Uilson. Aos 43 minutos, em lançamento para o equatoriano, o goleiro foi obrigado a deixar a área para, de peixinho, fazer o corte.

O Grêmio voltou para o segundo tempo com a mesma pegada. Bolaños, logo aos dois minutos, recebeu de Luan, avançou pela área e bateu. Uilson caiu no canto esquerdo para fazer a defesa. E a pressão acabou surtindo efeito. Aos sete minutos, Luan correu paralelamente à grande área e chutou. A bola desviou em Ronaldo e entrou.

Em vantagem, o Grêmio continuou chegando com mais perigo, como aos 26, em chute de fora da área de Wallace que Uilson defendeu no canto direito. Aos 41 minutos, porém, saiu o empate do Atlético-MG. Douglas Santos cruzou da esquerda e Robinho, desmarcado e que iniciou o duelo no banco de reservas, escorou para as redes.

O gol empolgou o Atlético-MG. E Pratto, aos 44 minutos, jogou à esquerda de Grohe, assustando o goleiro gremista. Assim, a partida terminou mesmo empatada em 1 a 1.

O próximo jogo do Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro é contra o Vitória em 7 de setembro, em casa. Na mesma data, o Grêmio vai a Curitiba enfrentar o Coritiba no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson, Wallace Reis, Kanemann e Marcelo Oliveira; Wallace, Jaílson, Maicon e Douglas (Ramiro); Bolaños (Henrique Almeida) e Luan

Técnico: Roger Machado.

ATLÉTCO-MG - Uilson; Carlos César, Ronaldo, Leonardo Silva e Fábio Santos (Otero); Leandro Donizete, Lucas Cândido (Douglas Santos) e Rafael Carioca; Maicosuel, Lucas Pratto e Fred (Robinho). Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Luan, aos sete, e Robinho, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Claudio Francisco Lima e Silva (SE).

CARTÕES AMARELOS - Wallace Reis, Wallace, Bolaños e Kanemann (Grêmio); Lucas Cândido, Leonardo Silva, Fred e Rafael Carioca (Atlético-MG).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).