Atlético-MG assina contrato com meia Daniel Carvalho

Daniel Carvalho, de 27 anos, foi revelado no Internacional e já teve passagens pela seleção brasileira principal e também pela equipe sub-20, pela qual foi campeão mundial em 2003.

Antes de acertar com o Atlético, o jogador estava defendendo o Al-Arabi, do Catar. Em 2009, o meia atuou no CSKA Moscou, time no qual mais jogou. O time russo contou com o brasileiro entre 2004 e 2008, quando faturou seus principais títulos: o bicampeonato russo e a Copa da Uefa, em 2005.

Em 2008, Daniel Carvalho teve nova passagem pelo Internacional, no qual participou da conquista da Copa Sul-Americana. O meia será apresentado às 15h30 desta sexta, assim como o atacante Neto Berola e o zagueiro Lima.