Atlético-MG assina contrato com zagueiro Lima

O Atlético Mineiro confirmou nesta quarta-feira o retorno do zagueiro Lima, que foi revelado nas categorias de base do clube. O jogador assinou contrato de três meses, com opção de renovação por mais três meses.

Lima chegou ao clube em 2004 para defender a camisa da equipe júnior do Atlético. Promovido ao time principal, o atleta participou de 108 partidas, com seis gols marcados.

Em 2007, Lima se transferiu para o Bétis, após participar da conquista do Campeonato Mineiro. O defensor permaneceu no clube espanhol até o final de 2009. No início deste ano, ele voltou à Cidade do Galo para se recuperar de uma cirurgia no tornozelo direito. E acabou sendo efetivado nesta quarta.

Com o acerto com Lima, o Atlético soma quatro reforços para a disputa do Brasileirão. Também chegaram ao clube os atacantes Neto Berola e Ricardo Bueno e o lateral-direito Diego Macedo.