Atlético-MG atropela o River Plate e enfrenta o Palmeiras na semi da Libertadores

Após 529 dias vendo o Atlético-MG pela televisão, os cerca de 16 mil torcedores que estiveram no Mineirão na noite desta quarta-feira foram presenteados com uma atuação de gala do time mineiro, que voltou a vencer o River Plate, desta vez de forma categórica, por 3 a 0, e confirmou seu lugar entre os semifinalistas da Libertadores.

Zaracho brindou a torcida com um golaço de voleio, Hulk, autor da assistência para o argentino, ampliou com outra pintura, em toque de cobertura, e o argentino fechou sua noite mágica e o placar com um gol de cabeça na etapa final.

De volta à semifinal da Libertadores (fase em que só esteve por duas vezes) após oito anos, o Atlético-MG, que busca seu segundo título, decidirá a vaga à final com o atual campeão Palmeiras. Os dois se enfrentam no fim de setembro, nos dias 21/22 e 28/29.

No duelo, Cuca, campeão continental com os mineiros em 2013, tentará se vingar da equipe paulista, para a qual perdeu a final da Libertadores na última temporada quando treinava o Santos.

Serão ao menos três brasileiros entre os semifinalistas, algo inédito na Libertadores. E a semifinal pode ser inteira brasileira. Basta o Fluminense vencer o Barcelona de Guayaquil no Equador para avançar e fazer o clássico com o Flamengo, que eliminou o paraguaio Olimpia.

A dura derrota em Belo Horizonte para um rival que se mostrou muito superior e que conta com um dos elencos mais completos da América do Sul pode ter marcado o fim de um ciclo vitorioso no River Plate. Na Argentina é dito que Marcelo Gallardo irá deixar a equipe ao fim da temporada após sete anos. O comandante foi o maestro de uma equipe que dominou o futebol sul-americano em boa parte da última década, mas que perdeu jogadores importantes e não tem mais a mesma força de outrora.

A dificuldade que o Atlético costumava ter em balançar as redes no primeiro tempo não foi vista nesta noite. O time mineiro fez uma etapa inicial primorosa, quase que perfeita. Foi agressivo, intenso, inteligente, paciente e frio. Achou os espaços na zaga adversária, especialmente pelo lado direito do ataque, com Hulk, e definiu a vitória com três belos gols.

Foi pela direita que Hulk pedalou em cima do marcador e cruzou para Zaracho finalizar de voleio e fazer explodir o Mineirão aos 22 minutos com um gol magistral e que fez o técnico Marcelo Gallardo logo rever seus conceitos e desmontar o esquema com três zagueiros que havia armado. Insatisfeito, ele lançou mão de Paradela, um volante, na vaga de Maidana.

O novo esquema dos "Milionarios" produziu pouco. Everson até trabalhou para salvar os anfitriões em duas chances, a segunda delas a mais clara, em finalização de Julian Álvarez. Mas os argentinos não conseguiram ser consistentes a ponto de evitar os contra-ataques do Atlético e de reduzir a desvantagem.

Com mais espaço para contra-atacar, a equipe de Cuca jogou à vontade e ampliou com Hulk. O atacante foi lançado em velocidade por Savarino e deu um lindo toque por cobertura que desmontou o goleiro Armani aos 3 4minutos. Festa da massa atleticana com o lindo lance de Hulk, autor de sete gols na Libertadores e vice-artilheiro do torneio, atrás do flamenguista Gabriel.

O segundo tempo serviu para o Atlético aumentar a contagem, fazer festa, descansar titulares e Cuca dar oportunidade para alguns reservas de luxo, como Keno. Zaracho poderia ter saído de campo com mais dois gols, mas isolou a primeira tentativa após grande jogada individual de Hulk. Ao menos não desperdiçou a segunda e marcou de cabeça, aos 15 minutos. Após cruzamento de Savarino, o iluminado argentino cabeceou no canto direito e selou a soberana vitória em casa. Arana quase marcou o quarto e transformou o placar em goleada. Mas não fez falta. O 3 a 0 em uma noite mágica para os atleticanos, que aguardam ainda a estreia de Diego Costa, foi mais do que suficiente.

Auxiliares de Tite, Cesar Sampaio e Matheus Bacchi foram ao Mineirão para ver o convocado Guilherme Arana e possivelmente Hulk. Saíram satisfeitos. E se existe a ideia de chamar o atacante, ela foi amadurecida com mais uma ótima exibição do camisa 7.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 3 x 0 RIVER PLATE

ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Réver), Jair (Tchê Tchê) e Zaracho; Savarino, Hulk (Keno) e Vargas. Técnico: Cuca.

RIVER PLATE - Armani; Casco, Díaz, Martínez e Maidana (Paradela); Enzo Fernández, Zuculini (De La Cruz) e Angileri (Vigo); Carrascal, Julian Álvarez (Carrascal), Braian Romero e Matías Suárez (Girotti). Técnico: Marcelo Gallardo.

GOLS - Zaracho, aos 22, e Hulk, aos 34 minutos do primeiro tempo. Zaracho, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Roberto Tobar (Chile).

CARTÕES AMARELOS - Nathan Silva, Casco, Zuculini, De La Cruz

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).