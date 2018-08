Atlético-MG bate Botafogo no Engenhão e se mantém perto dos líderes

O Atlético-MG não parece disposto a perder os líderes de vista. Com gols de Luan, Cazares e Tomás Andrade no segundo tempo, o time mineiro venceu o Botafogo por 3 a 0, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

A segunda vitória seguida - havia vencido o Santos por 3 a 1 - fez o Atlético-MG chegar aos 33 pontos, continuando na quinta colocação. Sem ganhar há quatro jogos no Brasileirão, o Botafogo conheceu a primeira derrota sob o comando do técnico Zé Ricardo e estacionou nos 22 pontos, na zona intermediária da tabela.

Embalado pela classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Botafogo começou em cima do Atlético-MG e exigiu duas defesas de Victor através de Leo Valencia e Aguirre. A resposta mineira veio através de Cazares. Em jogada ensaiada em cobrança de escanteio, o equatoriano cruzou fechado, ninguém desviou e Saulo espalmou.

Aos 15 minutos, Aguirre tentou de bicicleta, mas pegou errado e a bola sobrou para Leo Valencia bater de primeira. Victor fez a defesa. A melhor chance do primeiro tempo até então foi criada pelo Atlético-MG aos 19 minutos. Ricardo Oliveira recebeu nas costas da zaga e bateu na saída de Saulo. A bola passou raspando a trave.

Na sequência, Renatinho pegou cruzamento de primeira e Victor espalmou. Os dois times tiraram o pé do acelerador fazendo a partida cair de ritmo nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 41, Chará passou como quis por Carli e rolou para trás. Ricardo Oliveira bateu de primeira com perigo, pela linha de fundo. No último lance da etapa, Cazares cruzou e Nathan cabeceou para fora.

O segundo tempo começou morno até brilhar a estrela de Thiago Larghi. Pouco depois de entrar no lugar de Nathan, Luan tabelou com Matheus Galdezani e bateu no canto direito de Saulo. A torcida botafoguense começava a perder a paciência com o time após o gol atleticano.

A situação do Botafogo ficou mais complicada quando Rodrigo Lindoso sentiu uma contusão muscular e precisou ser substituído por Marcelo. Aos 28, Ricardo Oliveira recebeu de Chará e bateu rasteiro para defesa em dois tempos de Saulo.

O time da casa partiu para cima e deu espaço para o contra-ataque. Foi assim que o Atlético-MG ampliou aos 35. Chará desceu em velocidade, passou por dois marcadores e cruzou rasteiro para Cazares bater de primeira.

Nos minutos finais, o Botafogo se lançou em busca do gol de honra, mas quem marcou de novo foi o Atlético-MG. A zaga carioca saiu jogando errado, Ricardo Oliveira passou para Tomás Andrade, que finalizou colocado no canto de Saulo.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Palmeiras, às 21 horas, no Allianz Parque, em São Paulo, enquanto o Atlético-MG recebe o Vasco, às 20 horas, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Os jogos são válidos pela 20ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 0 x 3 ATLÉTICO-MG

BOTAFOGO - Saulo; Luis Ricardo, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso (Marcelo), Gustavo Bochecha (Brenner), Leo Valencia, Renatinho (Rodrigo Pimpão) e Luiz Fernando; Aguirre. Técnico: Zé Ricardo.

ATLÉTICO-MG - Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; José Welison, Matheus Galdezani (Lucas Cândido), Nathan (Luan), Cazares (Tomás Andrade) e Chará; Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi.

GOLS - Luan, aos 16, Cazares, aos 35, e Tomás Andrade, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Fernando (Botafogo); Matheus Galdezani, Emerson, Victor e José Welison (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

RENDA - R$ 155.440,00.

PÚBLICO - 7.465 pagantes (8.470 no total).

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).