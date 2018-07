Atlético-MG bate Caldense e avança às semifinais do Campeonato Mineiro

BELO HORIZONTE - O Atlético conseguiu um duplo objetivo, neste domingo, com a vitória sobre a Caldense por 2 a 0, em Poços de Caldas, pela 10.ª e penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Além do time garantir uma vaga na fase semifinal da competição estadual, os três pontos serviram para diminuir a pressão em cima de jogadores e comissão técnica por causa da eliminação precoce na Copa do Brasil.

Em um princípio de crise com as dispensas do meia Ricardinho e do volante Zé Luís, o Atlético viu as coisas piorarem com o empate sem gols com o Prudente (SP), em casa, na última quarta-feira, que o tirou do torneio nacional ainda na segunda fase. Por isso, uma vitória em Poços de Caldas era obrigatória para a equipe ter um pouco mais de paz.

Em campo, como é natural em uma partida entre times de nível técnico diferente, o Atlético comandou as ações e criou várias chances no primeiro tempo. No entanto, os gols só saíram na segunda etapa. Logo aos dois minutos, após um chute de fora da área de Daniel Carvalho, o atacante Ricardo Bueno aproveitou o rebote do goleiro e tocou para as redes.

Pouco tempo depois, aos 13 minutos, a equipe alvinegra conseguiu ampliar a vantagem. No rebote de uma cabeçada de Leleu, que o arqueiro da Caldense espalmou, o atacante Magno Alves fez o gol.

Agora com 23 pontos, o Atlético está na segunda colocação e ainda disputa a liderança da fase de classificação com o Cruzeiro, que tem 25. Na última rodada, no próximo domingo, enfrenta o América, de Teófilo Otoni, em Sete Lagoas.