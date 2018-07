Atlético-MG bate Flamengo nos pênaltis e conquista a Copa do Brasil Sub-20

O Atlético-MG calou o Estádio Luso Brasileiro nesta sexta-feira e conquistou o título da Copa do Brasil Sub-20. Diante do Flamengo, a equipe alvinegra segurou o empate por 0 a 0 no tempo normal e garantiu o troféu com um triunfo por 3 a 1 na disputa por pênaltis, graças ao goleiro Cleiton, que pegou três cobranças do rival.

Depois de empatar por 1 a 1 em casa na semana passada, o Atlético-MG foi pressionado para o Rio, precisando da vitória para ser campeão. Em um jogo bastante movimentado, o resultado não veio no tempo normal, mas na disputa de penalidades o goleiro de 19 anos, da seleção brasileira sub-20, garantiu o título.

Goleiro Cleiton fez três defesas na disputa de pênaltis da final. É CAMPEÃO! Vamos, #Galo! Uma publicação compartilhada por Clube Atlético Mineiro (@atletico) em Jun 16, 2017 às 2:23 PDT

Este foi o primeiro título do Atlético-MG na competição, após o vice de 2012, quando perdeu para o Vitória na decisão. Além destas duas equipes, Santos (2013) e Internacional (2014) possuem uma conquista do torneio. O São Paulo (2015 e 2016) é o único que o venceu mais de uma vez, com dois troféus.

Com o apoio da torcida, o Flamengo começou melhor nesta sexta e assustou duas vezes no primeiro minutos, com Lucas Silva e Rafael, mas a falta de mira e o goleiro Cleiton impediram o gol. A resposta do Atlético-MG veio aos 34 e quase foi fatal. Marco Túlio arriscou próximo à meia-lua, Gabriel Batista desviou e a bola ainda tocou no travessão.

Só que o Flamengo era mesmo mais perigoso e voltou a assustar logo depois, em finalização perigosa de Loran. A equipe da casa manteve o embalo no segundo tempo e chegou duas vezes antes dos dez minutos, com Kleber e Lucas Silva, mas mais uma vez faltou capricho na finalização.

E como na etapa inicial, o Atlético-MG esperou para quase matar o jogo. Aos 26, Marquinhos recebeu livre, de frente para o gol, e parou em grande defesa de Gabriel Batista. As duas equipes seguiram em um confronto aberto e os visitantes voltaram a assustar nos últimos minutos, com Welinton e Flávio, mas o jogo foi mesmo para os pênaltis.

Foi aí que brilhou a estrela do goleiro Cleiton. Ele permitiu o gol de Lucas, mas defendeu na sequência as cobranças de Rafael, Luiz Henrique e Jean Lucas para confirmar o título. Pelo lado atleticano, somente Daniel parou no goleiro Gabriel, mas Bremer, César e Flávio converteram suas tentativas.