Atlético-MG bate Goiás no Mineirão e respira na luta contra rebaixamento

O Atlético Mineiro se distanciou da zona de rebaixamento ao derrotar o Goiás pelo placar de 2 a 0, em partida realizada na noite desta quarta-feira, no estádio do Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados pelos pratas da casa Marquinhos e Bruninho.

Com o resultado, o Atlético foi para 39 pontos, abrindo oito do Fluminense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que entra em campo nesta quinta-feira contra o São Paulo. Já o Goiás estacionou nos 42, perdendo grande oportunidade de se aproximar da zona de classificação à Copa Libertadores.

Faltou capricho e uma pitada de sorte para o Atlético Mineiro sair do primeiro tempo com o resultado positivo. O time mandante foi superior e transformou a partida em ataque contra defesa, tanto que Tadeu acabou sendo o principal destaque dos 45 minutos iniciais, com importantes defesas.

Aos dez minutos, Cazares tentou de bicicleta e parou na defesa de Tadeu. Na sobra, Di Santo deixou com Luan, que exigiu outra boa defesa do goleiro esmeraldino. Fábio Santos e o próprio Di Santo também tentaram e ficaram no camisa 1.

Foi um bombardeio para cima do Goiás, que se fechou e apostou no talento de Michael, bem marcado, para tentar abrir o placar. O Atlético ainda arriscou em uma cabeçada à queima-roupa de Fábio Santos, defendida por Tadeu. Cazares e Di Santo começaram, então, a chutar de longe, rente à trave.

Do banco de reserva saiu a solução do Atlético. Marquinhos, de apenas 20 anos, pegou a sobra na entrada da área, girou em cima da defesa e chutou sem chances para Tadeu, aos oito minutos. O Goiás tentou responder imediatamente, mas a cabeça de Rafael Moura passou rente à trave.

O Atlético continuou pressionando. Marquinhos arriscou para defesa de Tadeu. No rebote, Otero viu o goleiro fazer um milagre para evitar o segundo gol. Mais aberto, o Goiás também ameaçou. Cleiton foi impedir que a bola saísse para escanteio e deu de bandeja para Michael. No entanto, se recuperou a tempo para segurar o chute do atacante.

O time mineiro ainda fez o segundo no apagar das luzes. Aos 48 minutos, Cleiton cobrou tiro de meta e mandou no campo do Goiás. Bruninho dominou, partiu para cima da marcação e chutou certeiro para dar números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Santos no sábado, às 17h, no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). No domingo, às 16h, o Atlético Mineiro faz o clássico contra o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 2 x 0 GOIÁS

ATLÉTICO-MG - Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; José Welison, Elias (Marquinhos), Luan, Cazares (Bruninho) e Otero (Terans); Di Santo. Técnico: Vágner Mancini.

GOIÁS - Tadeu; Yago Rocha (Breno), Lucão, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto (Kaio), Léo Sena e Thalles; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia. Técnico: Ney Franco.

GOLS - Marquinhos, aos oito minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Barcia e Rafael Moura (Goiás).

RENDA - R$ 230.750,00.

PÚBLICO - 38.937 pagantes.

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).