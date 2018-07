Atlético-MG bate lanterna América de Teófilo Otoni por 2 a 0 pelo Mineiro

TEÓFILO OTONI - Enquanto o foco estava na Libertadores, Ronaldinho era poupado no Campeonato Mineiro. Com a competição continental pausada, o técnico Cuca utilizou força máxima no Atlético-MG diante do América de Teófilo Otoni, fora de casa, e foi recompensado por uma vitória por 2 a 0. O craque marcou um gol e deu uma assistência no jogo recuperado da quinta rodada do estadual.

Depois de um primeiro tempo sem muito brilho, Cuca mexeu na equipe, tirando o volante Pierre e colocando em campo o atacante Luan. A equipe melhorou abriu o placar aos 15 minutos. Ronaldinho bateu escanteio e Réver marcou de cabeça. Foi o quarto gol do zagueiro em dois jogos pelo Campeonato Mineiro.

Aos 26, o Atlético ampliou. Ronaldinho, que até então só havia jogado na estreia, contra o Cruzeiro, recebeu cruzamento perfeito de Richarlyson e chutou com estilo, livre na pequena área. Foi a primeira partida dele no interior neste Campeonato Mineiro.

Com o resultado, o Atlético foi a 15 pontos, ficando a apenas um do líder Cruzeiro. Já o América continua como lanterna, com apenas três pontos. O próximo compromisso do time atleticano é domingo, fora de casa, contra o Nacional, em Nova Serrana.