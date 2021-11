Atlético-MG bate o ameaçado Grêmio e abre dez pontos na liderança do Brasileirão

Derrotado no duelo direto contra o Flamengo no sábado passado, o Atlético Mineiro voltou a ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão ao vencer o Grêmio por 2 a 1 nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 19ª rodada. Os gols da vitória, marcados por Zaracho e Vargas, foram celebrados por mais de 56 mil torcedores que não perderam a oportunidade de lotar o Mineirão na primeira partida com 100% da ocupação liberada pela Prefeitura de Belo Horizonte. A presença da torcida visitante não foi autorizada pela administração.

A presença massiva dos atleticanos garantiu o recorde de público na retomada dos torcedores aos estádios brasileiros, superando os 39.734 corintianos que viram o Corinthians vencer a Chapecoense na Neo Química Arena, na última segunda-feira.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Atlético-MG e Grêmio

Com o apoio representativo, o time comandado por Cuca chegou aos 62 pontos, isolado na liderança, com dez a mais que o segundo colocado Palmeiras, que tem 52, e 12 de diferença para o Flamengo, que tem 50, mas segue com dois jogos a menos. O Grêmio, por sua vez, se complica ainda mais na briga contra o rebaixamento, com 26 pontos na vice-lanterna, a sete pontos do Bahia, primeiro time fora da degola.

O dez primeiros minutos de jogo tiveram o gremista Borja como protagonista de um enredo cheio de desventuras. A primeira frustração foi uma bola que parou na trave, seguida por um gol anulado no mesmo lance, após o rebote ficar com o Grêmio e Douglas devolver para o colombiano marcar, impedido, conforme constatou a revisão do VAR. Depois, ele chutou para fora ao ficar cara a cara com Everson e acertou o travessão quando arriscou um chute colocado de fora da área.

No minuto seguinte à última tentativa frustrada do atacante gremista, aos 11, Zaracho recebeu a de Diego Costa dentro da área e finalizou marcado de frente por Bruno Cortez. A bola bateu no pé do lateral do time gaúcho, mas passou por ele e concluiu a trajetória até cruzar a linha do gol, enquanto Gabriel Chapecó, imóvel, apenas observava.

Atrás no placar, o Grêmio continuou frequentando o campo de ataque e conseguiu dar algum trabalho ao donos da casa. Nos minutos finais, Borja voltou a aparecer, com um chute desviado e outro direto para fora, encerrando a primeira etapa com o total de cinco finalizações, sem contar o gol impedido, mesma quantidade de finalizações de todo o time do Atlético.

Depois de dez minutos de agonia no primeiro tempo, o décimo minuto da etapa final trouxe alegria aos gremistas, pois foi o momento em que Campaz marcou o gol de empate. O meia colombiano, que entrou antes do intervalo no lugar de Villasanti e já havia levado perigo com um chute de fora da área, aproveitou o pivô feito feito pelo compatriota Borja e chutou firme para vencer Everson.

O jogo seguiu com atuações discretas de jogadores importantes do Atlético, como Hulk, substituído por Vargas aos 25 minutos, momento em que Savarino e Mariano também entraram, nos lugares de Zaracho e Mariano. Apesar de inconstante, o time mineiro conseguiu um pênalti, marcado com o auxílio do VAR, após Campaz tocar com o braço na bola dentro da área. Vargas cobrou aos 29 minutos e viu Gabriel Chapecó acertar o canto, mas a bola entrou. A partir daí, a multidão presente no Mineirão cantou até o fim, sem sofrer sustos com o jogo, e alimentou ainda mais a esperança de conseguir o título.

O Atlético Mineiro volta a jogar no próximo domingo, quando recebe o América no Mineirão para a disputa da 30ª rodada do Brasileirão, a partir das 16 horas. Um dia antes, o Grêmio faz nova edição do clássico contra o Internacional no Beira-Rio, às 19 horas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 GRÊMIO

ATLÉTICO-MG - Everson; Guga (Mariano), Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Jair), Zaracho (Savarino) e Nacho Fernández; Hulk (Vargas) e Diego Costa (Nathan). Técnico: Cuca.

GRÊMIO - Gabriel Chapecó; Rafinha, Ruan, Pedro Geromel e Bruno Cortez; Thiago Santos (Jhonata Robert), Lucas Silva (Mateu Sarará) e Villasanti (Campaz); Ferreira (Alisson), Borja (Diego Souza) e Douglas Costa. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Zaracho, aos 11 minutos do primeiro tempo. Campaz, aos dez, e Vargas, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP)

CARTÕES AMARELOS - Allan, Borja, Campaz, Lucas Silva, Mariano, Nacho Fernández, Pedro Geromel, Rafinha, Tchê Tchê, Zaracho e Douglas Costa.

PÚBLICO - 56.624 pessoas.

RENDA - R$ 1.775.474,50

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG)