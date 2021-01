Atlético-MG bate o Athletico-PR nos pênaltis e é campeão do Brasileiro Sub-20

O Atlético-MG conquistou neste domingo o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2020. No CT do Caju, em Curitiba, o time mineiro superou o Athletico-PR por 5 a 4 na disputa por pênaltis, depois de ter perdido no tempo normal por 1 a 0 - os paranaenses venceram com o gol de Rômulo, aos 40 minutos do segundo tempo. Na ida, em Belo Horizonte, a vitória foi alvinegra por 2 a 1.

Na decisão por pênaltis, o Athletico-PR acertou as duas primeiras cobranças, com Rômulo e Iago, e o Atlético-MG respondeu com Pedro Henrique e Micael. Edu foi o terceiro a bater pelos paranaenses e mandou no canto, mas o goleiro Gabriel Delfim defendeu.

Depois disso, Nogueira cobrou pelo Atlético-MG, escorregou e tocou a bola com os dois pés na hora de cobrar. A bola foi para as redes e, como o Brasileiro Sub-20 não tem VAR, o gol foi validado. Kawan e Luan Patrick ainda marcaram para o time rubro-negro, mas Luís Eduardo e Guilherme Santos, este na última cobrança, decretaram o título dos mineiros.

Na competição, o Atlético-MG fechou a primeira fase na liderança com 38 pontos - 11 vitórias, cinco empates e três derrotas. O time mineiro passou nas quartas de final pelo Palmeiras, com um empate sem gols em São Paulo e uma vitória por 1 a 0 em casa. Nas semifinais, eliminou o Corinthians, nos pênaltis, após dois empates por 1 a 1.