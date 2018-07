Atlético-MG bate o Santa Fé e continua vivo na Copa Libertadores

O Atlético Mineiro sabia que era preciso vencer o Independiente Santa Fé, nesta quinta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, para seguir vivo na Copa Libertadores. E mostrou em campo muita disposição e garra para ganhar por 2 a 0, pela quarta rodada do Grupo 1. Assim, o time fica com os mesmos 6 pontos dos colombianos e ficam em terceiro pelo número de gols marcados (4 a 3 para o Santa Fé). O líder é o Colo Colo, com 9 pontos, e o lanterna é o Atlas, com 3.

Pela quinta rodada, na próxima quarta-feira, o Atlético tem um difícil duelo contra o Atlas, no estádio Jalisco, em Guadalajara, no México. No Chile, o Colo Colo recebe o Independiente Santa Fé e uma vitória o classificará às oitavas de final. Na última rodada, no dia 22, o time mineiro jogará em casa contra os chilenos.

No meio destes jogos decisivos pela Libertadores, o Atlético terá um grande desafio pelo Campeonato Mineiro. Nas semifinais, jogará nos dois próximos domingos contra o grande rival Cruzeiro. O primeiro jogo será no Independência.

Em campo, o duelo contra o Independiente Santa Fé foi muito pegado. Os colombianos não aliviaram na hora de marcar e fizeram muitas faltas, sendo algumas mais violentas. Competente, o Atlético não se intimidou e fez o primeiro gol logo no início, aos 12 minutos, com o atacante Carlos, que recebeu livre na entrada da área e chutou na saída do goleiro Andres Castellanos.

Com a vantagem, o Atlético pôde jogar com mais tranquilidade e só levava alguns sustos em jogadas de bola parada dos colombianos. Na segunda etapa, um susto com a saída de Carlos por ter levado um chute na nuca em uma dividida. O atacante chegou até a entrar na ambulância para ser levado a um hospital, mas este procedimento não foi preciso e o jogador pôde até assistir aos minutos finais e ver o gol de seu substituto Guilherme, aos 45 minutos, em um mortal contra-ataque.

OUTROS JOGOS

No estádio Centenário, em Montevidéu, o Boca Juniors derrotou o Montevideo Wanderers por 3 a 0 e segue com 100% de aproveitamento na Libertadores. Agora são cinco vitórias em cinco partidas e grandes chances de fechar o Grupo 5 sem perder ponto algum, já enfrenta o Palestino, do Chile, na última rodada, em Buenos Aires. Os dois primeiros gols foram do centroavante Jonathan Calleri, um em cada tempo da partida, e o zagueiro Fabián Monzón marcou em cobrança de falta.

Pelo Grupo 7, os dois jogos da quinta rodada foram realizados nesta quinta-feira e a briga será enorme na rodada final. Na Argentina, o Atlético Nacional bateu o Estudiantes por 1 a 0 e assumiu a liderança com 8 pontos, mesma pontuação do Libertad, que empatou no Paraguai com o Barcelona, de Guayaquil (Equador), por 1 a 1. O time argentino está em terceiro, com 7 pontos, e o equatoriano, com 4, já está eliminado.

Na última rodada, no próximo dia 21, os líderes se enfrentam na Colômbia e o Estudiantes joga por uma vitória contra o Barcelona, no Equador, para avançar às oitavas de final.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 x 0 INDEPENDIENTE SANTA FÉ

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo (Josué) e Luan (Cárdenas); Carlos (Guilherme) e Lucas Pratto. Técnico: Levir Culpi.

INDEPENDIENTE SANTA FÉ - Andres Castellanos; Yulián Anchico, Yerry Mina, Francisco Meza e Ricardo Villarraga; Juan Daniel Roa, Daniel Torres, Luis Carlos Arias e Omar Pérez; Darío Rodríguez (Luis Páez) e Wilson Morelo (Miguel Borja). Técnico: Gustavo Costas.

GOLS - Carlos, aos 12 minutos do primeiro tempo; Guilherme, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme, Leandro Donizete, Leonardo Silva e Lucas Pratto (Atlético-MG); Wilson Morelo (Independiente Santa Fé).

ÁRBITRO - Andrés Cunha (Fifa/Uruguai).

RENDA - R$ 948.690,00.

PÚBLICO - 21.237 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).