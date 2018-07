Atlético-MG bate Palmeiras e fica longe do descenso

Com a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Atlético-MG chegou aos 42 pontos. Já o Palmeiras, que concentra as suas atenções na disputa da Copa Sul-Americana, segue com 50 pontos, na décima colocação. As duas equipes voltam a jogar no próximo domingo. Em Sete Lagoas, no interior mineiro, o Atlético-MG receberá o Goiás. Já o Palmeiras entrará em campo novamente na Arena Fonte Luminosa, contra o Fluminense.

A partida deste domingo marcou o reencontro das equipes após duelo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Naquela oportunidade, o Palmeiras avançou no torneio com um empate por 1 a 1 e uma vitória por 2 a 0. Porém, lutando contra o rebaixamento, o Atlético-MG atuou com a equipe reserva nos dois jogos. Agora, no entanto, a situação foi inversa. Focado na luta pelo título da Sul-Americana, o Palmeiras escalou uma equipe reserva e não resistiu ao Atlético-MG em partida disputada sob forte calor.

Porém, mesmo com uma equipe de suplentes, o Palmeiras jogou com vontade, se lançou ao ataque, dominou o início da partida e teve a sua primeira chance de gol aos quatro minutos, aproveitando a tensão inicial dos jogadores atleticanos. Em cobrança de falta na entrada da área, o zagueiro Fabrício acertou a trave direita da meta defendida pelo goleiro Renan Ribeiro.

O Palmeiras, no entanto, não conseguiu manter o forte ritmo inicial e o Atlético-MG equilibrou o jogo, que ficou morno, concentrado no meio-de-campo e com poucas ações ofensivas até os 15 minutos.

Aos 18 minutos, em jogada aérea, Obina cabeceou e a bola passou rente à trave direita do gol da equipe paulista. Novamente com uma finalização de Fabrício, o Palmeiras assustou o Atlético-MG. Aos 23 minutos, o zagueiro chutou forte de fora da área e Renan Ribeiro espalmou, evitando o gol da equipe paulista.

O Atlético-MG abriu o placar aos 30 minutos. Diego Souza cobrou falta no canto esquerdo do gol defendido pelo goleiro Bruno, colocando a equipe mineira em vantagem na Arena Fonte Luminosa. Aos 33 minutos, o Palmeiras ficou em situação mais difícil no jogo, com a expulsão do zagueiro Gualberto após falta cometida no atacante Neto Berola, que substituiu o contundido Diego Tardelli.

Em vantagem numérica e no placar, o Atlético-MG passou a ter o controle do jogo apostando principalmente em jogadas pelas laterais. Aos 39 minutos, Neto Berola tabelou com Diego Souza entrou na área e chutou forte. Bruno espalmou e evitou o segundo gol do Atlético-MG.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo mais ofensivo e criou uma boa oportunidade de gol aos sete minutos. O lateral-direito Vitor cruzou na área e o atacante Dinei cabeceou por cima do gol atleticano. Mas, assim, como no primeiro tempo, o domínio inicial palmeirense durou pouco tempo.

O Atlético-MG passou a ter o controle do meio-de-campo e Bruno teve trabalho para evitar o segundo gol da equipe de Belo Horizonte. Aos dez minutos, Obina, na entrada da área, finalizou no canto esquerdo e Bruno fez boa defesa. Em jogada na área palmeirense, aos 17 minutos, o goleiro espalmou a bola após chute forte de Neto Berola.

O Palmeiras esboçou uma reação e tentou pressionar o Atlético-MG. Aos 27 minutos, Vinicius chutou cruzado no canto direito para boa defesa de Renan Ribeiro. O time mineiro, porém, definiu a sua vitória aos 33 minutos ao marcar o seu segundo gol. Após chute de Obina defendido por Bruno, Neto Berola pegou o rebote e finalizou. A bola acertou a trave antes de entrar, garantindo a vitória por 2 a 0 do Atlético-MG.

Ficha técnica:

Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG

Palmeiras - Bruno; Leandro Amaro, Fabrício e Gualberto; Vítor, Fernando (Jean), Pierre, Patrik e Rivaldo (Luiz Felipe); Dinei e Ewerthon (Vinicius). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Atlético-MG - Renan Ribeiro; Rafael Cruz, Werley, Lima e Leandro; Zé Luís, Serginho, Renan Oliveira e Diego Souza (Ricardinho); Obina (Daniel Carvalho) e Diego Tardelli (Neto Berola). Técnico: Dorival Júnior.

Gols - Diego Souza, aos 30 minutos do primeiro tempo, e Neto Berola, aos 33 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Patrik, Fabrício e Vítor (Palmeiras); Zé Luís, Neto Berola e Lima (Atlético-MG).

Cartão vermelho - Gualberto (Palmeiras).

Renda e público - Não disponíveis.

Árbitro - Marcio Chagas da Silva (RS).

Local - Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).