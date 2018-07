Atlético-MG bate Sport no Mineirão pela Copa do Brasil O Atlético-MG superou o Sport, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Mineirão, pela partida de ida do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Em um jogo muito disputado, o time quebrou a invencibilidade do Sport na temporada e, com um empate na partida da volta, no dia 21, em Recife, garante a classificação para as quartas de final. A equipe pernambucana precisa vencer na Ilha do Retiro para avançar na competição.