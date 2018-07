Atlético-MG bate time da segunda divisão em jogo-treino O Atlético-MG goleou o Minas, time de Sete Lagoas que acaba de subir para a segunda divisão do Campeonato Mineiro, em jogo-treino realizado nesta quarta-feira, na Cidade do Galo, em Belo Horizonte. Os gols da vitória no centro de treinamento atleticano foram marcados por Rosinei, Jô, Morais e Leleu.