Atlético-MG busca 2.ª vitória; Flamengo quer recuperação

Só que o rival da equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo promete dar trabalho em Presidente Prudente. Em sua estreia na cidade pelo Brasileirão, o Prudente quer se reabilitar da goleada sofrida na primeira rodada - 6 a 1 para o Avaí, em Florianópolis.

Outra equipe que busca a recuperação é o Flamengo. Momentaneamente, o clube carioca quer esquecer a Copa Libertadores - foi derrotado pelo Universidad de Chile, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final - e foca apenas no duelo contra o Vitória, em Salvador. O time baiano, mais interessado na Copa do Brasil - encara o Atlético Goianiense pelas semifinais - deve entrar com vários reservas.

No Rio de Janeiro, o técnico Muricy Ramalho busca a sua primeira vitória no comando do Fluminense. Depois de duas derrotas para o Grêmio na Copa do Brasil e na estreia do Brasileirão para o Ceará, o time carioca enfrenta o Atlético Goianiense, outro clube com as atenções voltadas em outra competição.

Jogos deste sábado pela 2.ª rodada do Brasileirão:

18h30

Prudente x Atlético-MG - Eduardo José Farah

Vitória x Flamengo - Barradão

Fluminense x Atlético-GO - Maracanã