Atlético-MG busca 4ª vitória seguida contra o Flamengo, atrás da 'volta por cima'

A disputa é por pontos corridos, mas o líder Atlético-MG fará seu primeiro duelo mata-mata no Brasileirão neste sábado, às 19 horas, contra o Flamengo, no Maracanã. Ganhar significa deixar um grande concorrente pelo caminho e a aposta é na manutenção da invencibilidade de dois anos no duelo - são três vitórias seguidas. Os cariocas, por sua vez, entram em campo sob enorme pressão, em crise após quatro jogos sem triunfo e queda na Copa do Brasil, e necessitando dos três pontos para resgatar as chances, ainda mínimas, na competição. O lema no clube é iniciar a "volta por cima".

Apesar de aparecer na quinta colocação, 13 pontos distante do líder, os cariocas têm dois jogos a menos e, garantindo as vitórias e levando a melhor neste sábado, diminuiriam a vantagem para somente quatro, resgatando as esperanças do tricampeonato seguido.

Por outro lado, o Atlético busca um empate que o garantiria "ao menos" com sete de gordura, deixando os concorrentes com remotas chances restando 10 rodadas. O time de Cuca ainda visita o segundo colocado Palmeiras e hospeda o Red Bull Bragantino, terceiro colocado, ambos 10 pontos atrás, em seus "mata-matas".

Tratado como "decisão antecipada" do Brasileirão, o duelo chega com equipes em momentos distintos e terá a calmaria mineira diante da panela de pressão carioca. Nadando de braçadas, o Atlético-MG conta os dias para a taça, enquanto o outrora temido Flamengo viu a boa fase das goleadas desaparecer e agora tenta mostrar que ainda sabe jogar em alto nível.

Renato Gaúcho foi bastante vaiado na quarta-feira, na eliminação da Copa do Brasil diante do Athletico-PR e tenta "reconquistar" a torcida. Para isso, aposta que seu ataque vai fazer a diferença. Contra os paranaenses, ele lamentou "a bola não entrar" e agora pede apenas um pouco mais de calma e precisão.

O Flamengo realmente criou muito nas semifinais da Copa do Brasil e o treinador se apega nisso pela reação. Gabriel Barbosa e Bruno Henrique podem ter a companhia de Michael na frente. O atacante entrou bem na quarta-feira e disputa uma vaga com Thiago Maia. Diego Ribas está suspenso e há possibilidade de Andreas Pereira ser recuado para segundo volante.

Gabriel Barbosa não marca faz oito jogos pelo Flamengo e ficou extremamente indignado ao ser atingido por um copo de cerveja pela própria torcida. Também pressionado, o artilheiro rubro-negro aposta no poder de reação da equipe para início de uma retomada das vitórias.

"Esse grupo já mostrou várias vezes que sabe dar a volta por cima, sabe se levantar", disse o jogador ainda na eliminação da Copa do Brasil. Renato Gaúcho espera que as palavras se confirmem neste sábado para não ficar em situação insustentável no clube.

PAZ E CONFIANÇA

Em lua de mel com o torcedor, liderando com folga o Brasileirão e na final da Copa do Brasil, o Atlético-MG vai ao Rio disposto a afundar ainda mais o Flamengo para dar mais um grande passo rumo ao título que não vem faz 50 anos.

O técnico Cuca rodou o elenco contra o Fortaleza e chega com muitas peças descansadas diante dos cariocas. Casos dos meias Alan, Zaracho e Nacho Fernández, além do astro Hulk e de Keno na frente. Recuperado de lesão, Mariano deve aparecer na lateral-direita e Nathan Silva volta na zaga.

"Maracanã, Flamengo... É sempre um jogo muito difícil de jogar, mas a gente tem a nossa maneira de jogar, a nossa confiança, a nossa humildade, que é muito importante de reconhecer a grandeza do adversário. Mas tem tudo para ser um grande jogo", garante Cuca.

Os dirigentes mineiros estão tão confiantes em um bom resultado - ganharam os dois encontros de 2020 e fizeram 2 a 1 no primeiro turno - que entraram na Justiça para ter direito a ingressos no jogo no Maracanã. O Flamengo acenou de maneira negativa, mas o STJD intimou o clube a autorizar presença dos atleticanos no estádio.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO x ATLÉTICO-MG

FLAMENGO - Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (David Luiz) e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael (Thiago Maia), Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Técnico: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Keno. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO: Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO: 19 horas.

LOCAL: Maracanã, no Rio.