Atlético-MG busca reabilitação para se manter na briga

"Nossa intenção é dar uma arrancada nessas últimas nove rodadas. Nós ainda acreditamos no título", disse o técnico Cuca, lembrando que o Atlético-MG está nove pontos atrás do líder Fluminense (65 a 56). Ele afirmou também que vai cobrar uma postura diferente dos jogadores no confronto contra o Sport, time que ocupa a zona de rebaixamento do campeonato. "Precisamos mostrar força se quisermos brigar pelo título."

Para ajudar nessa missão, o grande reforço do Atlético-MG é a volta do astro Ronaldinho Gaúcho, que cumpriu a polêmica suspensão imposta pelo STJD na rodada passada. Enquanto isso, Giovanni continua no gol, uma vez que o titular Victor está com a seleção brasileira na Europa.