Atlético-MG busca vaga na Copa do Brasil em Chapecó para manter metas intactas

Embalado pela vitória sobre o Atlético Paranaense no último final de semana, o Atlético Mineiro entra em campo nesta quarta-feira, às 19h30, para enfrentar a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC), com a intenção de dar mais um passo no objetivo de chegar ao período de pausa das competições em função da Copa do Mundo com as metas da temporada de 2018 intactas.

+ Técnico exalta planejamento do Atlético-MG após vitória de virada em Curitiba

+ Ídolo, goleiro Victor renova contrato com o Atlético-MG até 2020

Ao deixar a Copa Sul-Americana em segundo plano, o Atlético-MG decidiu focar na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e no sonho de vencer a Copa do Brasil. E para que a segunda meta se mantenha intacta, terá que superar a Chapecoense, avançando às quartas de final, pois o duelo de ida, em Belo Horizonte, terminou empatado em 0 a 0.

Em terceiro lugar no Brasileirão e com a mesma pontuação dos líderes Flamengo e Corinthians, o Atlético-MG agora tentará superar a Chapecoense como visitante. O time sufocou o adversário no jogo de ida, mas, diante da retranca rival, não conseguiu marcar gols. Agora, aposta em um cenário diferente ao daquele 0 a 0 no estádio Independência.

O Atlético-MG espera aproveitar os espaços que a Chapecoense precisará deixar para conquistar a vitória. E a estratégia armada pelo técnico Thiago Larghi passa por pressionar a saída de bola do oponente, o deixando desconfortável, além de ser letal nos contra-ataques.

O treinador não possui desfalques, fazendo mistério e não revelando a escalação da equipe para o duelo contra a Chapecoense. E há duas grandes dúvidas. Na zaga, o parceiro de Gabriel pode ser Bremer, escalado diante do Atlético-PR, ou Leonardo Silva, que pode voltar ao time. Já Cazares pode conquistar a titularidade após entrar bem no confronto do último final de semana, ameaçando a vaga de Otero.

Assim, o Atlético-MG deverá entrar em campo com a seguinte formação: Victor; Patric, Bremer (Leonardo Silva), Gabriel e Fábio Santos; Adilson; Otero (Cazares), Gustavo Blanco, Luan e Róger Guedes; Ricardo Oliveira.

"A gente vem de uma vitória e eles também, então, sabemos que vai ser um jogo de casa cheia. A Chapecoense também procura sua classificação. Acho que eles virão com a mesma proposta do primeiro jogo, com o time praticamente todo atrás. Então, temos que saber atacar no momento certo para não sofrer contra-ataques e levar gol", afirmou Roger Guedes, autor de cinco gols nos últimos seis jogos.

Assim como o Atlético-MG, a Chapecoense também vem de vitória no último final de semana, pois superou o Flamengo por 3 a 2, na Arena Condá, pelo Brasileirão. O triunfo devolveu a confiança ao time, que ainda não havia triunfado no torneio nacional, mas derrotou exatamente o seu líder, encerrando um jejum de quatro rodadas.

A Chapecoense terá o retorno do centroavante Wellington Paulista, que estava suspenso no final de semana. E o técnico Gilson Kleina pediu um time concentrado para buscar a classificação - o vencedor avança e o empate leva a definição do confronto para os pênaltis.

"Temos 90 minutos para construir a classificação. Vamos ter que jogar, mas não nos jogando de qualquer maneira. O treinador deles disse que vamos ter que sair, mas vamos sair de forma inteligente", avisou o treinador da Chapecoense.