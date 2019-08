Atlético-MG busca vingança contra o Cruzeiro, que tenta encerrar longo jejum

Atlético-MG e Cruzeiro farão, neste domingo, às 19 horas, no Independência, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o sexto clássico do ano em momentos diferentes. Jogando em casa, o primeiro busca confirmar a boa fase na temporada para se manter no grupo da frente da tabela. Já o segundo quer, sobretudo, encerrar um incômodo jejum de nove jogos sem vencer na competição.

O Atlético-MG também busca a vitória no Independência para dar o troco no maior rival pela eliminação nas quartas de finais da Copa do Brasil. O triunfo é essencial para que o time alvinegro se mantenha entre os quatro primeiros colocados na tabela de classificação. No momento, soma 21 pontos e está atrás somente de Santos, Palmeiras e Flamengo.

Já o Cruzeiro vive seu pior momento na temporada. Foi eliminado da Copa Libertadores pelo River Plate nos pênaltis depois de dois empates sem gols e amarga a marca de nove jogos seguidos sem vitória no Brasileirão. Nesse período, foram cinco derrotas e quatro empates. O último triunfo ocorreu há quase três meses, em cinco de maio, quando fez 2 a 1 no Goiás, pela terceira rodada.

Nas últimos 15 partidas, contabilizando jogos dos outros torneios, o time de Mano Menezes venceu apenas uma vez, justamente diante do arquirrival Atlético-MG. Na ocasião, a equipe celeste fez 3 a 0 e encaminhou a classificação à semifinal da Copa do Brasil, que veio mesmo com o revés no jogo de volta por 2 a 0. Aquele triunfo sobre o maior rival foi também a última vez que o Cruzeiro balançou as redes.

Em 2019, os arquirrivais já se enfrentaram cinco vezes, três delas pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro tem vantagem, uma vez que dois duelos enquanto o time alvinegro triunfou em uma oportunidade. Houve, ainda, dois empates.

Um fato que une os dois rivais é o jejum de gols dos centroavantes. Depois de um começo de ano fulminante, os veteranos Ricardo Oliveira e Fred são os artilheiros de seus times na temporada, mas não marcam um gol sequer há 14 jogos. O atleticano não balança as redes há 1.030 minutos, enquanto para Fred a marca negativa é de 1.005.

Quanto às escalações, o técnico do Atlético-MG, Rodrigo Santana, confirmou o retorno do meia Cazares ao time titular. Uma conjuntivite tirou o jogador equatoriano dos últimos três jogos. Ele foi liberado pelo departamento médico e participou normalmente dos últimos dois treinamentos da equipe.

Com o bom momento de Vinícius e a importância tática de Chará para a equipe, a tendência é de que o venezuelano Otero vá para o banco de reservas, o que deixaria o time com dois armadores. Os demais jogadores serão os mesmos que vêm atuando, incluindo Ricardo Oliveira, mantido na equipe pois o seu substituto, o jovem Alerrandro, também passa por uma seca de gols.

No lado do time da Toca da Raposa, o técnico Mano Menezes fechou as últimas atividades, como costuma fazer, e não indicou quem joga. É provável que alguns jogadores sejam preservados e não atuem em razão da partida de ida das semifinais da Copa do Brasil contra o Internacional, na quarta-feira, em Belo Horizonte.

Em meio aos duelos eliminatórios, o treinador poupou todos os titulares nas rodadas anteriores do Brasileirão contra Bahia e Athletico-PR. É muito improvável que repita a estratégia dessa vez, de modo que, pela importância do clássico e pela situação ruim do time, mande boa parte de seus titulares a campo. Apenas Robinho e Thiago Neves, com problemas em suas panturrilhas, não devem jogar. Edilson e Rodriguinho, lesionados, seguem fora.