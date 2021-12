O que precisa acontecer para o Atlético-MG ser campeão na quinta-feira? Confira!

A vitória do Flamengo sobre o Ceará, nesta terça-feira, pela 36ª rodada do Brasileirão, adiou o título do Atlético-MG. Mas não por muito tempo. Caso tivesse empatado ou perdido para os cearenses, o time rubro-negro teria entregue a taça ao clube de Minas Gerais. Porém, com o triunfo por 2 a 1, manteve o sonho do tri vivo, por mais que bem distante.

Para ser campeão do Brasileirão 2021, os comandados de Cuca precisam apenas de dois pontos dos nove que ainda vão disputar. O Atlético-MG entra em campo nesta quinta-feira, contra o Bahia, fora de casa. Se vencer, levanta a taça. Se empatar ou perder, ainda dará ao Flamengo mais uma chance de encostar.

Com o triunfo no Maracanã, o Flamengo chegou aos 70 pontos. O Atlético tem 78. O time carioca chega, no máximo, aos 79 pontos. Então o cenário ideal para o clube rubro-negro é que o rival mineiro perca todos os compromissos que tem pela frente, enquanto os cariocas vencem suas partidas. Assim, chegariam a 79 e os mineiros ficariam com 78. Caso o Atlético empate um e perca os outros, os dois se igualam na pontuação.

O Atlético-MG depende apenas de si para erguer a taça nacional desde 1971. Pelo Brasileirão, além do Bahia, ainda tem pela frente o Red Bull Bragantino em casa e o Grêmio, que luta contra a degola, no Sul. O Flamengo ainda encara o Sport, já rebaixado, em Pernambuco, o Santos no Rio, e o Atlético-GO fora de casa.

Vale lembrar que o Atlético-MG ainda tem outro título importante para disputar: o da Copa do Brasil. A equipe de Cuca recebe o Athletico-PR no jogo de ida no dia 12 de dezembro e depois vai até o Paraná pela partida de volta no dia 15.