Atlético-MG celebra e vê triunfo como crucial para time brigar por vaga no G6

Substituto do técnico Rogério Micale, que estava suspenso, o auxiliar Diogo Giacomini dirigiu o Atlético Mineiro no último domingo e avaliou que a vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, foi um resultado crucial para as pretensões da equipe na sequência do Campeonato Brasileiro, apontando que o triunfo pode impulsionar o time na briga para figurar no G6, a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

"Essa vitória representa muito para nós. Conversamos antes do jogo que essa partida era crucial para o Atlético se definir no campeonato. Pelo perfil da nossa equipe, a qualidade dos jogadores, o trabalho e a estrutura que temos, tenho certeza que essa vitória vai ser o que a gente precisava para nos alavancar no campeonato e nos colocar definitivamente nessa briga pelo G6", analisou o auxiliar.

O triunfo sobre a Ponte Preta não foi fácil de ser conquistado, tanto que o Atlético-MG precisou de uma virada no segundo tempo para assegurá-la. E Giacomini destacou que apostou no aspecto psicológico no intervalo para fazer o time reagir após vê-lo ser vazado aos 44 minutos da etapa inicial por Léo Gamalho.

"Foi um dos vestiários mais difíceis para mim como treinador, nesses 12 anos de profissão, porque você tomar um gol aos 44 do primeiro tempo, em uma bola parecida com o segundo gol que levamos do Fluminense, senti que os jogadores estavam cabisbaixos e precisando de uma palavra de ânimo. Então, foi um vestiário em que peguei muito mais no emocional, deixei a parte tática para o final. Mas conseguimos levantar o astral da turma para que o time fosse para o segundo tempo com o espírito de lutar e conquistar o resultado", disse.

Empolgado com o triunfo, Giacomini revelou que a meta do Atlético-MG é fazer a melhor campanha do segundo turno do Brasileirão. "O Atlético está crescendo, a equipe está evoluindo, criando alternativas e o que a gente espera é fazer um segundo turno forte porque nosso objetivo é terminar em primeiro lugar no segundo turno", afirmou.

Com o triunfo em Campinas, o Atlético-MG chegou aos 29 pontos, em 11º lugar no Brasileirão, a dois do G6. O próximo compromisso do time será pela Copa da Primeira Liga. Na quarta-feira, o time vai encarar o Internacional, no Beira-Rio, pelas quartas de final.