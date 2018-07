Atlético-MG chega ao Marrocos embalado por despedida

Cenário muito diferente do embarque da delegação no aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na segunda-feira pela manhã, quando o Atlético chegou ao local, cerca de cinco mil torcedores estavam lá para incentivá-lo a buscar um título inédito no Mundial de Clubes.

"Muito emocionante a torcida do Atlético. Muito motivadora também. Chegar (ao aeroporto de Confins) com essa recepção nos motiva ainda mais a buscar nosso sonho", elogiou o volante/zagueiro Gilberto Silva, um dos mais experientes do elenco do Atlético Mineiro, falando ao SporTV.

O time brasileiro faz seu primeiro jogo no Mundial na quarta-feira da próxima semana. O adversário sai do duelo entre Monterrey (México) e o vencedor do jogo entre Raja Casablanca (Marrocos) e Auckland City (Nova Zelândia). Esta partida, que envolve os donos da casa, abre o Mundial de Clubes na próxima quarta-feira, em Agadir, às 17h30 de Brasília.