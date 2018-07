Atlético-MG cobra explicação de Ronaldinho por 'sumiço'

Ronaldinho Gaúcho virou protagonista de uma polêmica no Atlético-MG nesta sexta-feira. Ele havia sido liberado pela diretoria para participar da despedida do ex-meia Deco, em Portugal, mas perdeu o voo e não viajou. Ao invés de se reapresentar ao clube, não apareceu na Cidade do Galo e sequer deu explicações, o que deixou os dirigentes incomodados.

Segundo o diretor de futebol do clube, Eduardo Maluf, o meia havia sido liberado com a concordância do técnico Levir Culpi e foi uma "surpresa" para a direção alvinegra sua ausência no voo para Lisboa. "Nós não acobertamos nenhum jogador", afirmou, salientando que vai esperar a reapresentação do jogador na terça-feira para ouvir suas explicações.

Mesmo que estivesse à disposição, Ronaldinho não tinha lugar garantido entre os titulares para o confronto deste domingo, diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. O meia atravessa momento ruim, vem apresentando atuações medianas e foi tirado de campo mais cedo por Levir nos últimos compromissos.