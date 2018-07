Atlético-MG coloca à venda ingressos recusados por rival

Poucos minutos depois de o Cruzeiro recusar os ingressos colocados a sua disposição, a diretoria do Atlético Mineiro agiu rápido e iniciou na tarde desta terça-feira a venda dos bilhetes devolvidos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A partida será disputada nesta quarta, no Independência.

"Em face da recusa do clube visitante ao pagamento dos ingressos que anteriormente havia requisitado", anunciou o Atlético, em nota. "A venda terá início a partir deste momento, somente na Sede de Lourdes."

Os ingressos devem se esgotar rapidamente, como aconteceu com a venda inicial, por causa das altas cifras cobradas pela diretoria atleticana. Os bilhetes mais baratos, entre os quais estão os devolvidos pelo Cruzeiro, custam R$ 400,00 (meia-entrada a R$ 200).

Somente estes ingressos mais baratos estão esgotados. Há ainda tíquetes disponíveis para categorias "Especial", ao custo de R$ 800,00, e "VIP", com entradas entre R$ 1.200 e R$ 1.400.

O Cruzeiro desistiu dos ingressos por não concordar com a quantidade disponível: 1.871 bilhetes. O clube celeste reivindicava 2.331, equivalentes a 10% da capacidade do Independência. Em nota, o time criticou o arquirrival e contestou também o prazo dado pelo Atlético para que os ingressos pudessem ser comprados pelos visitantes.