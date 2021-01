Atlético-MG aposta na sua força ofensiva e em Hyoran para desbancar o Grêmio

Para derrotar o Grêmio, dono da defesa menos vazada da competição, com 24 gols sofridos, o Atlético-MG confia em seu ataque, o melhor do Campeonato Brasileiro, com 51 gols. O time mineiro faz confronto direto com o rival gaúcho nesta quarta-feira, às 19h15, em Porto Alegre, de olho nas primeiras colocações.

A equipe mineira tem 70% de aproveitamento e apenas uma derrota em dez jogos no returno, sendo que ainda possui um duelo atrasado contra o Santos. O Atlético aparece na terceira posição, com 53 pontos, a quatro do líder São Paulo, e três de vantagem para o rival desta quarta. Logo, o jogo é determinante para os dois rivais na briga pelo título do torneio nacional.

"Não sei (onde o time vai chegar). Depende do Atlético, depende da fortaleza e do desejo que temos nesta disputa, mas realmente não poderia dizer com certeza o que vai acontecer. Cada jogo e cada circunstância de jogo serão de alta intensidade, de alta pressão. Temos de estar blindados a qualquer comentário positivo ou negativo que possa incomodar. Temos somente que trabalhar muito e pensar em cada jogo", explicou o técnico Jorge Sampaoli.

O clube mineiro divulgou a lista de relacionados para o jogo em Porto Alegre mais uma vez sem Diego Tardelli. O atacante está treinando há um mês com o grupo, sem restrições do departamento médico, mas ainda não foi sequer para o banco de reservas. Segundo Sampaoli, a ausência do experiente jogador, que se recuperou de fratura no tornozelo direito em dezembro, se deve ao fato de que ele ainda não está no condicionamento físico ideal.

Os desfalques são o meia-atacante Matías Zaracho, que sofreu lesão muscular na coxa esquerda na partida contra o Coritiba, a última de 2020, e segue fazendo o tratamento no departamento médico do clube, e o volante Jair, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Ele deve ser substituído por Alan Franco.

O time aposta na boa fase de Hyoran

O meia-atacante balançou as redes nos últimos três confrontos e vem sendo um dos destaques da equipe nesta reta final da temporada. O último de seus gols foi uma pintura de fora da área, anotada no triunfo por 3 a 1 sobre o Atlético-GO. No lance, ele dominou no peito e finalizou no ângulo, sem deixar a bola cair. O clube já pensa em comprá-lo do Palmeiras, que o emprestou até o fim da competição.