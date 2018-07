Atlético-MG confirma acerto com Jobson

O Atlético Mineiro chegou a um acordo com o Botafogo nesta quinta-feira e confirmou a contratação do atacante Jobson para a próxima temporada. O acerto foi anunciado pelo presidente atleticano Alexandre Kalil, em sua página no Twitter.

O atleta chegará ao clube mineiro por empréstimo até o fim de 2011. O anúncio do reforço de 22 anos já era esperado desde o início da semana. No entanto, detalhes atrapalharam a negociação com o Botafogo e adiaram o acerto.

Na terça-feira, Jobson desembarcou em Belo Horizonte para realizar exames médicos e definir as base salariais com a diretoria do Atlético. As duas partes chegaram a um acordo, mas ficaram esperando a liberação do clube carioca, com quem Jobson tem contrato até junho de 2015. O atleta também precisava ser liberado pelo Brasiliense, onde jogou até 2009.

O atacante é o sexto reforço da equipe para a temporada 2011. Antes, a diretoria anunciara as chegadas de Toró, Patric, Richarlyson, Magno Alves e Wesley. Também nesta quinta, o Atlético contratou o treinador de goleiros Antônio Barbirotti Júnior, o Barbiroto, que já havia trabalhado com o técnico Dorival Júnior no Santos.