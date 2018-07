Atlético-MG confirma amistoso com o Shakhtar Donetsk

Depois do Flamengo, o Atlético Mineiro também confirmou amistoso com o Shakhtar Donetsk em janeiro. A partida contra o time ucraniano será realizada no dia 21, no Estádio Independência, em horário ainda a ser definido.

O amistoso deve marcar o reencontro do time brasileiro com o meia-atacante Bernard. O jogador de 22 anos deixou o Atlético para se transferir ao Shakhtar em agosto do ano passado, após a conquista inédita da Copa Libertadores.

Bernard é um dos 13 brasileiros que defendem o atual campeão ucraniano. A equipe conta ainda com jogadores como Taison e Luiz Adriano, grande destaque da Liga dos Campeões da Europa.

O elenco do Atlético vai se reapresentar após as férias no dia 7 de janeiro, quando dará início à pré-temporada. O primeiro jogo oficial do ano está marcado para 1º de fevereiro. O adversário de estreia no Campeonato Mineiro será o Tupi, no Independência.