Atlético-MG confirma contratação do diretor Alexandre Mattos

O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sette Câmara, confirmou nesta quinta-feira a contratação de Alexandre Mattos. O ex-dirigente de Palmeiras e do arquirrival Cruzeiro vai assumir a função de diretor-executivo de futebol do Atlético. Ele vinha atuando como dirigente do Reading, da segunda divisão do futebol da Inglaterra.

LEIA TAMBÉM > Rabello pede paciência e diz que evolução do Atlético com Sampaoli será gradual

"Estamos seguindo um caminho importante. Com responsabilidade, trouxemos os melhores: Sampaoli e, agora, Alexandre Mattos", disse o mandatário atleticano, nas redes sociais. Ele não revelou o tempo de contrato do novo dirigente, que deve assinar até o fim de 2021.

Mattos vai substituir Rui Costa, demitido pelo Atlético no dia 27 de fevereiro, após a dura a eliminação na Copa do Brasil, diante do modesto Afogados (PE). O técnico Dudamel também caiu na mesma ocasião. Para seu lugar, o clube contratou o argentino Jorge Sampaoli.

O novo diretor do Atlético se notabilizou nos últimos anos pelos bons trabalhos realizados justamente no arquirrival Cruzeiro e no Palmeiras. Pelo time mineiro, Mattos participou das conquistas do bicampeonato brasileiro (2013 e 2014) e do Estadual de 2014.

No ano seguinte, se transferiu para o Palmeiras, onde também brilhou. No clube paulista montou elencos que faturaram a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016 e de 2018. No fim de 2019, desgastado com o diretoria e a torcida, deixou o time de São Paulo.

Mattos havia iniciado sua trajetória como dirigente em 2006 por outro clube mineiro. No América, atuou nesta função até 2011.