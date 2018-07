Atlético-MG confirma contratação do meia venezuelano Rómulo Otero

A diretoria do Atlético Mineiro trabalhou até os últimos minutos que antecederam o fechamento da janela de transferências internacionais para a chegada de reforços aos clubes brasileiros e anunciou no fim na noite de terça-feira a contratação do meia venezuelano Rómulo Otero, que estava no chileno Huachipato.

O Atlético-MG não revelou os detalhes da transação para se reforçar com Otero, que chegou na última terça-feira a Belo Horizonte, mas que só pôde ser anunciado no final do dia, com a resolução de entraves burocráticos. Assim, o clube apenas anunciou nas redes sociais a contratação, sem nem revelar o tempo de contrato firmado com o jogador.

Otero, de 23 anos, iniciou a sua carreira no Caracas, depois se transferindo para o Huachipato em 2015. O meia também vem sendo presença constante nas últimas convocações da seleção venezuelana, tanto que recentemente participou da Copa América Centenário, nos Estados Unidos.

Com a chegada de Otero, a diretoria do Atlético-MG tenta suprir ausência do meia Juan Cazares. O equatoriano sofreu uma grave lesão muscular na coxa direita e poderá desfalcar o time por até três meses. Mas para a sua posição, o técnico Marcelo Oliveira também conta com o argentino Dátolo, além de Maicosuel e Carlos Eduardo.

Com a oficialização do reforço, Otero se tornará o primeiro jogador venezuelano da história do Atlético-MG. O elenco, porém, já conta com vários atletas estrangeiros. Além de Dátolo e Cazares, os outros são o zagueiro equatoriano Erazo e o atacante argentino Lucas Pratto.