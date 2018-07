Atlético-MG confirma contratação do volante Toró BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro confirmou nesta quinta-feira a contratação do volante Toró, que defendeu a camisa do Flamengo no Campeonato Brasileiro deste ano. O jogador acertou vínculo de três anos e teve 50% dos seus direitos econômicos adquiridos pelo clube mineiro.